L'odio online che chiude la bocca alle giornaliste (Di martedì 24 novembre 2020) 'Cessa', 'Ridicola', 'sei una valletta con pretese da giornalista', 'La famosa tuttologa non che tettologa'. Sono alcuni degli insulti alle giornaliste, i più lievi, intercettati durante il ...

Attacchi misogeni e minacce: dall'analisi dell'hate speech nei confronti dei giornalisti e delle giornaliste realizzato da GiULiA-giornaliste con Vox Diritti essere professioniste donne è un'aggravant ...

Sessismo da tastiera. L’odio in Rete si abbatte soprattutto sulle donne

Ancora oggi in Italia una donna ha molte più probabilità rispetto a un uomo di subire attacchi personali (o vero e proprio hate speech) in Rete.

