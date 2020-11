“Lo sta rifacendo, come in estate”. Salvini, manovra a tenaglia dalla Gruber: inizia Mieli, poi il massacro (senza contraddittorio) (Di martedì 24 novembre 2020) Il giorno dopo aver ospitato il premier Giuseppe Conte, Lilli Gruber ha ospitato a Otto e Mezzo due volti visti spesso dai suoi telespettatori su La7: si tratta di Paolo Mieli e Andrea Scanzi che come sempre, coadiuvati dalla conduttrice, hanno riservato diverse bordate a Matteo Salvini, senza che in trasmissione fosse presente almeno una persona schierata sulla linea leghista e del centrodestra in generale. A partire è stato l'editorialista del Corsera: “Mi dispiace per lui ma mi sembra che abbia detto una cosa che non sta né in cielo né in terra sulle piste da sci. Stavolta la comunità scientifica all'unanimità sostiene che sta per arrivare il vaccino e che dovremo affrontare la vaccinazione per diminuire il carico sugli ospedali. Sono necessari dei protocolli europei, chi vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Il giorno dopo aver ospitato il premier Giuseppe Conte, Lilliha ospitato a Otto e Mezzo due volti visti spesso dai suoi telespettatori su La7: si tratta di Paoloe Andrea Scanzi chesempre, coadiuvaticonduttrice, hanno riservato diverse bordate a Matteoche in trasmissione fosse presente almeno una persona schierata sulla linea leghista e del centrodestra in generale. A partire è stato l'editorialista del Corsera: “Mi dispiace per lui ma mi sembra che abbia detto una cosa che non sta né in cielo né in terra sulle piste da sci. Stavolta la comunità scientifica all'unanimità sostiene che sta per arrivare il vaccino e che dovremo affrontare la vaccinazione per diminuire il carico sugli ospedali. Sono necessari dei protocolli europei, chi vuole ...

TNannicini : Da mesi ci battiamo in Parlamento per le partite Iva. Conte dice che le partite Iva diventeranno una priorità perch… - ilfoglio_it : Beppe Grillo vuole tornare dove tutto iniziò: in tv. Anche perché le vicissitudini legali di quando era ancora il c… - LucaBizzarri : Il problema non è la frase che ha detto ma che uno (che dice una cosa) così lo hanno eletto Pres. della commissione… - mxndfmine : NO MADONNA MA VI RNEDET CONTO CHE IN STO CAZZO DI FILM CI STA HARRY MA VE LO IMMAGINATE QUA DENTRO EGWJWJW - lavitadavivere1 : @VIGELLI @BarbaGiampi @Adnkronos Bene ora si faccia quello per un virus creato in laboratorio e non dalla natura..… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo sta Indagine Kaspersky: nel 2020 gli italiani spenderanno di più online durante il Black Friday Fortune Italia