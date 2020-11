Liverpool-Atalanta | le ultimissime sulle probabili formazioni

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 24 novembre 2020) Queste lescelte di Klopp e Gasperini per la gara di Champions League di domani sera:(4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.