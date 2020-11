Liverpool Atalanta, Klopp: «Loro sono una minaccia. Salah sta molto bene» (Di martedì 24 novembre 2020) Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atalanta. minaccia Atalanta – «L’Atalanta rappresenta una vera minaccia. Però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una prestazione eccezionale, tutto quello che poteva andare bene è andato nel verso giusto. Sappiamo, però, che quella partita lì non ha niente a che vedere con quella di domani sera, ricominceremo da capo. L’Atalanta è un’ottima squadra, ha un gioco particolare, dobbiamo fare molta attenzione. Mi aspetto di avere delle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Jurgenha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’– «L’rappresenta una vera. Però a Bergamo abbiamo giocato, abbiamo fatto una prestazione eccezionale, tutto quello che poteva andareè andato nel verso giusto. Sappiamo, però, che quella partita lì non ha niente a che vedere con quella di domani sera, ricominceremo da capo. L’è un’ottima squadra, ha un gioco particolare, dobbiamo fare molta attenzione. Mi aspetto di avere delle ...

