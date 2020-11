Liverpool-Atalanta: i convocati di Gasperini (Di martedì 24 novembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani ad Anfield Road contro il Liverpool. Assenti Pasalic, Depaoli e Caldara. Questo l’elenco: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Hateboer, Ruggeri, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Panada, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter uff. Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Il tecnico dell’, Gian Piero, ha diramato la lista deiin vista della sfida di domani ad Anfield Road contro il. Assenti Pasalic, Depaoli e Caldara. Questo l’elenco: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Hateboer, Ruggeri, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Panada, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AtalantaBCFeed : Liverpool-Atalanta, Klopp: 'Salah è negativo, gioca' #ForzaAtalanta #ABC1907 - OA_Sport : Calcio, Champions League 2020-2021: slitta il volo dell’Atalanta per Liverpool a causa di un problema tecnico all’a… - Sport_Mediaset : #Liverpool, #Klopp vuole il pass per gli ottavi: '#Atalanta una minaccia'. Il tecnico dei Reds alla vigilia della s… - clikservernet : Atalanta, ritardata la partenza per Liverpool per un problema al volo - Noovyis : (Atalanta, ritardata la partenza per Liverpool per un problema al volo) Playhitmusic - -