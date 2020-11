Liverpool-Atalanta, Gosens: “Imparato dal match d’andata. Gol? Ad Anfield per chiudere il cerchio” (Di martedì 24 novembre 2020) Parola a Robin Gosens. Poco meno di 24 ore e sarà Liverpool-Atalanta, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Un banco di prova importante per la Dea che, ad "Anfield", proverà a riscattarsi dopo il pesante ko rimediato nella sfida d'andata e terminato con il risultato di 5-0 in favore della squadra ospite. Impegno analizzato dall'esterno dell'Atalanta, Robin Gosens, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia."È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da giocatore. Abbiamo imparato tanto dopo il match d'andata, giochiamo contro una squadra davvero forte. Sono rientrato sabato senza nessun fastidio, sono pronto per domani, ho recuperato bene e la squadra è pronta per domani, è una grande soddisfazione per ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Parola a Robin. Poco meno di 24 ore e sarà, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Un banco di prova importante per la Dea che, ad "", proverà a riscattarsi dopo il pesante ko rimediato nella sfida d'andata e terminato con il risultato di 5-0 in favore della squadra ospite. Impegno analizzato dall'esterno dell', Robin, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia."È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da giocatore. Abbiamo imparato tanto dopo ild'andata, giochiamo contro una squadra davvero forte. Sono rientrato sabato senza nessun fastidio, sono pronto per domani, ho recuperato bene e la squadra è pronta per domani, è una grande soddisfazione per ...

