Liverpool-Atalanta | Gasperini | “C’è un aspetto che dobbiamo curare Vogliamo fare meglio dell’andata”

(Di martedì 24 novembre 2020) "Ilsta facendo cose straordinarie".Gian Piero, tecnico dell', esordisce così in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il club di Jurgen Klopp. Il match di andata della fase a girone della competizione europea, giocato al "Gewiss Stadium" di Bergamo, è terminato 5-0 in favore del. L'allenatore della Dea, nel corso del suo intervento in sala stampa, ha continuato: "Giocare ad Anfield Road sarà comunque un'opportunità., cercando di non commettere gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore,evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici. Cercheremo di...

Non smettiamo mai di imparare". 200 panchine con l'Atalanta contro il Liverpool: è il momento più alto? "Per fortuna in questi anni ci sono state poche amarezze ed è stato un continuo crescendo.Conferenza stampa della vigilia per Gian Piero Gasperini. Domani l'Atalanta affronterà il Liverpool nella sfida valida per la 4ª giornata della fase a gironi della Champions League; all'andata gli ...