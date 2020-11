Liverpool-Atalanta domani in tv in chiaro? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma di Liverpool-Atalanta, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea, che nel match d’andata ha ceduto ai Reds, va ad Anfield per fare punti nell’incontro più complicato fra i tre che rimangono. Gli uomini di Gasperini vogliono centrare l’accesso agli ottavi, ma avranno bisogno di non sbagliare per le prossime partite. L’incontro, previsto oggi mercoledì 25 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. La Dea, che nel match d’andata ha ceduto ai Reds, va ad Anfield per fare punti nell’incontro più complicato fra i tre che rimangono. Gli uomini di Gasperini vogliono centrare l’accesso agli ottavi, ma avranno bisogno di non sbagliare per le prossime partite. L’incontro, previsto oggi mercoledì 25 novembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

