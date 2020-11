LIVE Novara-Dinamo Kazan, Champions League volley femminile DIRETTA: debutto da brividi contro le russe (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita – La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del round robin di Champions League femminile. Di fronte Igor Gorgonzola Novara e Dinamo Kazan. La formazione piemontese inizia la sua avventura nella Champions League, trofeo di cui è tutti gli effetti la detentrice del titolo. Sulla carta la formazione piemontese, seconda in classifica nel campionato italiano, reduce da due successi in trasferta che hanno fatto da contraltare alla batosta subita nel big match contro Conegliano, è la grande favorita di questo doppio impegno europeo (il secondo round robin è in ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della partita – La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata del round robin di. Di fronte Igor Gorgonzola. La formazione piemontese inizia la sua avventura nella, trofeo di cui è tutti gli effetti la detentrice del titolo. Sulla carta la formazione piemontese, seconda in classifica nel campionato italiano, reduce da due successi in trasferta che hanno fatto da contraltare alla batosta subita nel big matchConegliano, è la grande favorita di questo doppio impegno europeo (il secondo round robin è in ...

Oggi martedì 24 novembre (ore 17.30) si gioca Novara-Dinamo Kazan, match valido per la Champions League 2020-2021 di volley femminile. Al PalaIgor va in scena la prima partita della fase a gironi, si ...

