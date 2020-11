LIVE Novara-Dinamo Kazan 2-0, Champions League volley femminile DIRETTA. Piemontesi in fuga anche nel terzo set: 13-9 (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 Mano out Bosetti! 17-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Washington!!! 16-9 Errore Kazan 15-9 errore clamoroso in alzata di Kazan ma che difesa Novaraaaaaaaaaaaaaaa 14-9 Muroooooooooo Bonifaciooooooooooooo 13-9 Errore al servizio Kazan 12-9 Vincente Fabris in diagonale da seconda linea 12-8 Muroooooooooooooo Washingtoooooooon 11-8 La palla spinta di Fabris da zona 2 11-7 La free ball di Washington 10-7 Mano out di Herbots da zona 4 9-7 Primo tempo Koroleva 9-6 Dopo quattro tentativi, al quinto con rotazione Herbots mette a terra il pallone da zona 4 8-6 Ancora il muro di Koroleva, si è fermata Novara 8-5 Attacco vincente sulle mani alte del muro di Fabris da zona 2 8-4 Muro di Koroleva 8-3 La pipe di Bricio 8-2 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-9 Mano out Bosetti! 17-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Washington!!! 16-9 Errore15-9 errore clamoroso in alzata dima che difesaaaaaaaaaaaaaaa 14-9 Muroooooooooo Bonifaciooooooooooooo 13-9 Errore al servizio12-9 Vincente Fabris in diagonale da seconda linea 12-8 Muroooooooooooooo Washingtoooooooon 11-8 La palla spinta di Fabris da zona 2 11-7 La free ball di Washington 10-7 Mano out di Herbots da zona 4 9-7 Primo tempo Koroleva 9-6 Dopo quattro tentativi, al quinto con rotazione Herbots mette a terra il pallone da zona 4 8-6 Ancora il muro di Koroleva, si è fermata8-5 Attacco vincente sulle mani alte del muro di Fabris da zona 2 8-4 Muro di Koroleva 8-3 La pipe di Bricio 8-2 Errore al servizio ...

