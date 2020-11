LIVE Novara-Dinamo Kazan 2-0, Champions League volley femminile DIRETTA: Herbots e Washington trascinano le piemontesi nel secondo set: 25-22 (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOO DAALDEROOOOOOOOOOOP!!! Novara vince anche il secondo set!!! Sono in campo Battistoni e Daalderop 24-22 Murooooooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-22 La fast di Washington 22-22 Buona occasione gettata al vento da Novara. out l’attacco di Herbots da 4. 22-21 Il primo tempo di Washington!!! 21-21 Mano out di bricio da zona 2 20-21 Non passa Bricio da 4 20-20 Errore al servizio Novara 19-19 Muro out millimetrico Bricio da 4 19-18 Errore al servizio Kazan 18-18 il muro di Maryukhnich 18-17 Invasione Novara 18-16 Caterinaaaaaaa Bosettiiiiiiiiiiii!!! Attacco vincente da zona 4. Break point Novara 17-16 ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOO DAALDEROOOOOOOOOOOP!!!vince anche ilset!!! Sono in campo Battistoni e Daalderop 24-22 Murooooooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-22 La fast di22-22 Buona occasione gettata al vento da. out l’attacco dida 4. 22-21 Il primo tempo di!!! 21-21 Mano out di bricio da zona 2 20-21 Non passa Bricio da 4 20-20 Errore al servizio19-19 Muro out millimetrico Bricio da 4 19-18 Errore al servizio18-18 il muro di Maryukhnich 18-17 Invasione18-16 Caterinaaaaaaa Bosettiiiiiiiiiiii!!! Attacco vincente da zona 4. Break point17-16 ...

