Live Lazio-Zenit 2-1 diretta | Parolo vicino al tris

(Di martedì 24 novembre 2020) 40'pt Grande occasione per la, che capita ancora sui piedi di. Correa sfonda a sinistra e mette in mezzo, arriva il centrocampista che col sinistro calcia a colpo sicuro ma non trova...

22'pt GOL LAZIO: Arriva il raddoppio con Parolo. Lazio in gestione totale della partita. Azione che parte da Luis Alberto, continua con Correa che appoggia per il capitano di serata che, senza ...20'pt L'azione della Lazio fino al momento si sviluppa soprattutto a sinistra, con Acerbi e Marusic molto sollecitati. Ancora non è entrato in partita Lazzari. 19'pt Ci prova Luis Alberto dalla ...