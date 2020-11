Live Lazio-Zenit 2-0 diretta | raddoppio di Parolo

(Di martedì 24 novembre 2020) 20'pt L'azione dellafino al momento si sviluppa soprattutto a sinistra, con Acerbi e Marusic molto sollecitati. Ancora non è entrato in partita Lazzari. 19'pt Ci...

UEFAcom_it : Dzyuba accorcia! SEGUI Lazio-Zenit con il nostro LIVE ?? - UEFAcom_it : PAROLOOO!! SEGUI Lazio-Zenit con il nostro LIVE ?? - zazoomblog : Live Lazio-Zenit 1-0 diretta: Immobile la sblocca subito - #Lazio-Zenit #diretta: #Immobile - InterFishan : Live: Lazio -0.5 @ 2.01, 4u (1-0) - Sportflash24 : ??#Champions, diretta Gol 24 nov.2020/ #Lazio già in vantaggio contro lo #Zenit. Aggiornamenti LIVE sui match di… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

13'pt Lazio in costante proiezione offensiva che trova due calci d'angolo consecutivi. Poi Patric commette fallo in attacco. 10'pt Non mette il pallone in mezzo la Lazio ma cerca di muovere la palla.2'pt GOL LAZIO: Subito Immobile. Riceve palla al limite dell'area, si gira e spara alle spalle di Kerzhakov. Gol bellissimo di Ciro, al secondo centro in Champions. Partita in discesa. 1'pt Partiti.