LIVE – Bollettino oggi | martedì 24 novembre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di24. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane divise in base all’andamento delo: zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22DATI NAZIONALI DI IERI: 22.930 nuovi, 630 morti, 31.395 guariti, 148.945 ...