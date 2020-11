L'ItalRugby sabato a Parigi Carica Fischetti: "Vogliamo creare qualcosa di importante" (Di martedì 24 novembre 2020) La Nazionale di rugby prepara il terzo match della Autumn Nations Cup - contro la Francia - in calendario sabato alle 21.10 allo Stade de France di Parigi. Tra i volti nuovi dell'ItalRugby nel 2020 - ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) La Nazionale di rugby prepara il terzo match della Autumn Nations Cup - contro la Francia - in calendarioalle 21.10 allo Stade de France di. Tra i volti nuovi dell'nel 2020 - ...

Si disputerà il prossimo sabato sera l’ultimo match della prima fase per gli Azzurri alla Autumn Nations Cup. L’Italrugby andrà in scena a Parigi contro la Francia, una sfida durissima per i ragazzi d ...

