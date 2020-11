L'iniziativa al fianco di Suns-End Rape Culture per dire no alla violenza sessuale e contrastare la cultura dello stupro (Di martedì 24 novembre 2020) Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), si schiera al fianco dell'... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le donne (25 novembre), si schiera aldell'...

«La Fnsi esprime solidarietà alle colleghe e ai colleghi delle redazioni di Torino della Stampa e di Repubblica, finiti nel mirino di un gruppo di anarchici che per manifestare il loro dissenso ...

“Mi piace di cuore”, centomila euro per lo sport paralimpico veneto

Partita nelle scorse settimane con la pubblicazione sulla pagina Facebook @MiPiaceDiCuore di un post di presentazione dei concorrenti, la gara consiste in una sfida all’ultimo like tra società sportiv ...

