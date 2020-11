L'infettivologo Galli: 'Impossibile escludere effetti collaterali del vaccino tra 10 anni' (Di martedì 24 novembre 2020) Massimo Galli, il responsabile del reparto malattie infettive del Sacco di Milano ha risposto alcune domande sul vaccino: "Non c'è farmaco su cui possiamo dire a priori 'non mi farà male tra 10 anni'. ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Massimo, il responsabile del reparto malattie infettive del Sacco di Milano ha risposto alcune domande sul: "Non c'è farmaco su cui possiamo dire a priori 'non mi farà male tra 10'. ...

globalistIT : - PMurroccu : RT @2002MMAD0691: Ma ci rendiamo conto che Galli, infettivologo sempre invitato in TV per pareri sul virus e pandemia , rilasci interviste… - GCugini : L'infettivologo Galli: 'A gennaio mi vaccinerò contro il Covid. Lo scandalo oggi è che non ho ricev… - Giampanet : RT @Unomattina: #Covid: abbiamo raggiunto il picco? La risposta di Massimo Galli, infettivologo, Primario Osp. Sacco Milano 'Mi auguro di s… - Unomattina : #Covid: abbiamo raggiunto il picco? La risposta di Massimo Galli, infettivologo, Primario Osp. Sacco Milano 'Mi aug… -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Galli Covid, l'infettivologo Galli: «Le terapie intensive si svuotano, ma più per i tanti morti che per i guariti» Il Messaggero Galli: «I dati migliorano, ma Milano non è ancora pronta a diventare arancione»

«Stiamo attenti a non allentare troppo le restrizioni. Il bollettino fa sperare che sia stato raggiunto il plateau dei contagi, ma per la discesa della curva occorrono tempi ...

Vaccino antinfluenzale, il primario Galli: “Ritardo inconcepibile”

Il primario dell'ospedale Sacco di Milano si è scagliato contro i ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino antinfluenzale.

«Stiamo attenti a non allentare troppo le restrizioni. Il bollettino fa sperare che sia stato raggiunto il plateau dei contagi, ma per la discesa della curva occorrono tempi ...Il primario dell'ospedale Sacco di Milano si è scagliato contro i ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino antinfluenzale.