Liguria zona arancione: covid, prolungato il provvedimento, Speranza firma (Di martedì 24 novembre 2020) La La Liguria resta in zona arancione e il provvedimento viene prolungato fino a giovedì 3 dicembre, fatta salva una possibile nuova classificazione, come prevede il dpcm del 3 novembre. La firma del ... Leggi su lanazione (Di martedì 24 novembre 2020) La Laresta ine ilvienefino a giovedì 3 dicembre, fatta salva una possibile nuova classificazione, come prevede il dpcm del 3 novembre. Ladel ...

GiovanniToti : Buon weekend dalla nostra #Liguria rimasta in zona arancione. Sappiamo bene che i tanti uccelli del malaugurio in q… - CosenzaChannel : Rinnovate #zonarossa per Bolzano e zona arancione per Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3… - NatereF : RT @Tg1Raiofficial: Il ministro Speranza proroga fino al 3 dicembre le ordinanze per Liguria, Umbria e Basilicata, confermate in zona aranc… - andreabonazzabz : RT @IlPrimatoN: Speranza firma l'ordinanza con cui conferma le restrizioni per le regioni in zona rossa e arancione fino al 3 dicembre ht… - SmorfiaDigitale : Rinnovata la zona rossa per Bolzano, restano arancioni Basilicata, Liguria e Umb... -