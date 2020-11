Liguria, Umbria Basilicata e provincia di Bolzano: le zone arancioni e rosse fino al 3 dicembre (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Quindi Liguria, Basilicata e Umbria restano zone arancioni, mentre la provincia di Bolzano rimane zona rossa. Ieri il presidente del Consiglio Conte ha spiegato che A fine mese ragionevolmente avremo zone gialle e arancioni, questo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative allaautonoma die alle Regioni. L’ordinanza è validaal 32020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Quindirestano, mentre ladirimane zona rossa. Ieri il presidente del Consiglio Conte ha spiegato che A fine mese ragionevolmente avremogialle e, questo ...

