Lidia Schillaci | qualcuno l’ha sempre ostacolata | c’entra il fidanzato

(Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rivela chi le ha messo i bastoni fra le ruote nella sua carriera: “Mi hanno detto di non essere abbastanza“.rivela le difficoltà che ha incontrato lungo il suo percorso;le ha messo i bastoni fra le ruote, facendole credere di non essere abbastanza brava. La vincitrice dell’edizione dei campioni

MilordMary : #OggiEUnAltroGiorno Un'ora con la Giorgi di cui sappiamo morte e miracoli ormai... Venti minuti con Lidia Schillaci… - Ema_poet : RT @franciscachicca: #oggieunaltrogiorno Lidia Schillaci, la sua migliore performance a 'tale e quale 'Shallow' di lady Gaga - altrogiornorai1 : RT @AnnDanceLover: #OggiEUnAltroGiorno Lidia Schillaci , splendida in #Shallow. Interpretazione all'altezza dell'originale!?????? - altrogiornorai1 : RT @franciscachicca: #oggieunaltrogiorno Lidia Schillaci, la sua migliore performance a 'tale e quale 'Shallow' di lady Gaga - AnnDanceLover : #OggiEUnAltroGiorno Lidia Schillaci , splendida in #Shallow. Interpretazione all'altezza dell'originale!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lidia Schillaci

Una notizia positiva per chiudere in bellezza il programma, con la vittoria di Lidia Schillaci grazie alla sua imitazione di Mina col brano ‘Io e te da soli’. Tuttavia, sembra che non tutto sia filato ...Ghali ha criticato sui social l'esibizione di Sergio Muniz a cui per imitare il trapper milanese è stata dipinta la faccia di nero ...