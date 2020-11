Libri | Gianpiero De Martinis | la ricetta per non ricorrere alle banche contro crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - Che succede se un'azienda ha il bilancio in passivo? E se il titolare non paga i dipendenti e i fornitori? Oppure non onora le scadenze con il Fisco? A queste e a molte altre domande ha risposto il libro intitolato 'Se sei in, non andare in banca!' scritto daDe, commercialista ed esperto di Diritto dellad'impresa. Si tratta di un manuale di 110 pagine (edito da Sbc Edizioni) rivolto a tutti quei piccoli e medi imprenditori che vogliono cancellare le loro pendenze. Operazione che l'autore conosce bene visto che in 12 anni di attività ha aiutato centinaia di aziende a liberarsi da oltre 30 milioni di euro di debiti. Attenzione, però: non ci sono formule magiche o fughe nei paradisi fiscali d'Oltreoceano, né si vogliono demonizzare le. ...