L'elefante solo e depresso guarisce con la musicoterapia: tutto merito di Frank Sinatra... (Di martedì 24 novembre 2020) Per 35 lunghi anni, quasi tutta la sua vita, un elefante è rimasto chiuso in uno zoo, vivendo da solo. La solitudine, alla fine, lo ha portato alla depressione e a gravi problemi di salute , dovuti ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Per 35 lunghi anni, quasi tutta la sua vita, unè rimasto chiuso in uno zoo, vivendo da. La solitudine, alla fine, lo ha portato alla depressione e a gravi problemi di salute , dovuti ...

underpr87952120 : non sto piangendo, ho solo un elefante nell'occhio - leslieshay03 : RT @Jessicapaci_: NON STO PIANGENDO,MI È SOLO ENTRATO UN ELEFANTE IN UN OCCHIO???????? #ChicagoFire - 50GENNY : @loanartemisia @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @lopec15 @ValeryMell1… - 44gatta : #viteallimite solo io trovo molto deprimente passare il pomeriggio a spennellare di viola un elefante? ?? - sorridilouis : No, non sto piangendo, ho solo un elefante nell'occhio -

Ultime Notizie dalla rete : elefante solo L'elefante solo e depresso guarisce con la musicoterapia: tutto merito di Frank Sinatra Il Mattino L'elefante solo e depresso guarisce con la musicoterapia: tutto merito di Frank Sinatra...

Per 35 lunghi anni, quasi tutta la sua vita, un elefante è rimasto chiuso in uno zoo, vivendo da solo. La solitudine, alla fine, lo ha portato alla depressione e a gravi problemi di ...

A Natale regala una videochiamata con un elefante della Thailandia

In cambio di una donazione, un'oasi protetta permetterà di collegarsi in diretta con i pachidermi accompagnati da… Babbo Natale ...

Per 35 lunghi anni, quasi tutta la sua vita, un elefante è rimasto chiuso in uno zoo, vivendo da solo. La solitudine, alla fine, lo ha portato alla depressione e a gravi problemi di ...In cambio di una donazione, un'oasi protetta permetterà di collegarsi in diretta con i pachidermi accompagnati da… Babbo Natale ...