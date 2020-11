Le tappe da rispettare per il vaccino e le altre notizie sul virus

(Di martedì 24 novembre 2020) Analisi e studi da approfondire prima di mettere i vaccini sul mercato, contagi nelle fabbriche di guanti di lattice in Malaysia, si aggrava la crisi alimentare e sanitaria in Madagascar: l’attualità sulla pandemia. Leggi

I danni da inquinamento dei mozziconi di sigaretta e come si può intervenire. I risultati della campagna di Marevivo "Piccoli gesti, grandi crimini"