Le richieste di aiuto alle mense francescane sono aumentate del 45%

AGI - sono oltre 300 mila i pasti caldi serviti dall'inizio dell'emergenza a oggi nelle 15 mense francescane sostenute dal progetto solidale dell'Antoniano "Operazione Pane", il 45% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A renderlo noto è il direttore dell'Antoniano, frate Giampaolo Cavalli, che lancia un appello: "Stiamo vivendo un periodo molto duro per tutti, ma non dobbiamo permettere che le difficoltà induriscano anche la nostra anima: solo restando uniti e aiutandoci a vicenda riusciremo a superare questa fase così critica". Per garantire un pasto caldo e un aiuto concreto alle migliaia di persone che ogni anno vengono accolte dalle 15 realtà francescane di "Operazione Pane" l'Antoniano ha lanciato una campagna sms solidale che sarà attiva fino ...

