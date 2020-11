Le regole del Natale con il Coronavirus in Germania: cosa è permesso a dicembre, cosa cambia dal 24 e a Capodanno (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri-presidenti dei Lander tedeschi, ovvero gli Stati federati della Germania, hanno trovato un accordo, spinti dal cancelliere Angela Merkel, per le misure di contenimento contro il Coronavirus per Natale e Capodanno. L’insieme delle nuove direttive, contenute nella bozza del documento che sarà discusso domani, 25 novembre, in riunione con la cancelliera, sono suddivise per fasce temporali. La scorsa settimana Merkel ha rimesso nelle mani dei leader regionali il compito di elaborare una nuova proposta che possa essere condivisa da tutti. Le regole dal 1 dicembre Dal primo dicembre sarà prevista un’estensione del lockdown fino al 20 dicembre, per un totale, quindi, di tre settimane. cosa vuol dire? Che ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri-presidenti dei Lander tedeschi, ovvero gli Stati federati della, hanno trovato un accordo, spinti dal cancelliere Angela Merkel, per le misure di contenimento contro ilper. L’insieme delle nuove direttive, contenute nella bozza del documento che sarà discusso domani, 25 novembre, in riunione con la cancelliera, sono suddivise per fasce temporali. La scorsa settimana Merkel ha rimesso nelle mani dei leader regionali il compito di elaborare una nuova proposta che possa essere condivisa da tutti. Ledal 1Dal primosarà prevista un’estensione del lockdown fino al 20, per un totale, quindi, di tre settimane.vuol dire? Che ...

