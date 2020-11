“Le misure Covid? Io voglio fare così”. E la bella showgirl si fa vedere nuda in giro per Roma (Di martedì 24 novembre 2020) In un periodo come questo, di semi-lockdown, con le strade praticamente deserte e pochissima gente in giro le città assumono un aspetto del tutto insolito. Tra queste sicuramente la Capitale mantiene intatto il suo fascino, anzi, in questo modo le bellezze del patrimonio artistico risaltano ancora di più nella loro maestosa imponenza. Ed evidentemente alcuni professionisti hanno compreso che questo aspetto può essere sfruttato. È per questo che la modella siciliana Giulia Napolitano ha pensato bene di effettuare un servizio fotografico del tutto particolare che farà sicuramente parlare, o magari lascerà qualcuno a bocca aperta. La modella che ha già sfilato per numerosi e rinomati marchi della moda e sta salendo nella classifica della popolarità, in passato aveva già fatto parlare di sé per la sua storia con il graphic designer napoletano Gaetano Arena, che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) In un periodo come questo, di semi-lockdown, con le strade praticamente deserte e pochissima gente inle città assumono un aspetto del tutto insolito. Tra queste sicuramente la Capitale mantiene intatto il suo fascino, anzi, in questo modo le bellezze del patrimonio artistico risaltano ancora di più nella loro maestosa imponenza. Ed evidentemente alcuni professionisti hanno compreso che questo aspetto può essere sfruttato. È per questo che la modella siciliana Giulia Napolitano ha pensato bene di effettuare un servizio fotografico del tutto particolare che farà sicuramente parlare, o magari lascerà qualcuno a bocca aperta. La modella che ha già sfilato per numerosi e rinomati marchi della moda e sta salendo nella classifica della popolarità, in passato aveva già fatto parlare di sé per la sua storia con il graphic designer napoletano Gaetano Arena, che ha ...

