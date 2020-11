Le mani della mafia sulle partite truccate di calcio e tennis in Europa (Di martedì 24 novembre 2020) La generazione cresciuta durante lo scandalo delle partite truccate negli anni ’80 ha imparato che la professionalizzazione del calcio va di pari passo con metodi criminali sempre più sofisticati. Negli ultimi decenni i casi sono diventati così frequenti da attirare l’attenzione delle istituzioni dell’Ue. Nel 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle partite truccate e la corruzione nello sport, richiedendo interventi in vari campi come la raccolta, lo scambio, l’analisi e la diffusione di dati sportivi. In un’altra risoluzione dello stesso anno sul gioco d’azzardo online nel mercato interno, il Parlamento ha sottolineato i legami tra le frodi legate al gioco d’azzardo e il riciclaggio di denaro che danneggia il mercato interno dell’Unione. Anche per questo motivo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) La generazione cresciuta durante lo scandalo dellenegli anni ’80 ha imparato che la professionalizzazione delva di pari passo con metodi criminali sempre più sofisticati. Negli ultimi decenni i casi sono diventati così frequenti da attirare l’attenzione delle istituzioni dell’Ue. Nel 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzionee la corruzione nello sport, richiedendo interventi in vari campi come la raccolta, lo scambio, l’analisi e la diffusione di dati sportivi. In un’altra risoluzione dello stesso anno sul gioco d’azzardo online nel mercato interno, il Parlamento ha sottolineato i legami tra le frodi legate al gioco d’azzardo e il riciclaggio di denaro che danneggia il mercato interno dell’Unione. Anche per questo motivo ...

LegaSalvini : PESSIMO BERSANI! IL SOLITO VIZIO DELLA SINISTRA CHE VUOL METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI! - MariaAlongi2 : RT @SalaLettura: mani in futuro-sorriso ispiratrici di fede nella vitalità dell'Africa terra Africa umana dell'Africa immensa germoglianti… - DonatoMarinelli : RT @lagatta4739: @SalaLettura #PoesiaAustralianaNZ Shepherdson @SalaLettura scrivo la parola‘muta sul vetro appannato della finestra scrivo… - RetwittL : RT @SalaLettura: mani in futuro-sorriso ispiratrici di fede nella vitalità dell'Africa terra Africa umana dell'Africa immensa germoglianti… - RosannaAvella : RT @SalaLettura: mani in futuro-sorriso ispiratrici di fede nella vitalità dell'Africa terra Africa umana dell'Africa immensa germoglianti… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della Le mani della mafia sulle partite truccate di calcio e tennis in Europa Linkiesta.it Tor Vergata avvia il raddoppio delle analisi dei tamponi in laboratorio

«A breve adotteremo un sistema di estrazione molecolare — dicono dal policlinico — che ci consentirà di processare più tamponi in tempi minori» ...

Come svolgere in sicurezza i test rapidi negli studi di medici di base e pediatri

"Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e ... dalle misure generali di prevenzione e controllo dell’infezione (igiene delle mani, pulizia e disinfezione degli ...

«A breve adotteremo un sistema di estrazione molecolare — dicono dal policlinico — che ci consentirà di processare più tamponi in tempi minori» ..."Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e ... dalle misure generali di prevenzione e controllo dell’infezione (igiene delle mani, pulizia e disinfezione degli ...