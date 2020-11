Lazio-Zenit, le probabili formazioni del match (Di martedì 24 novembre 2020) All’Olimpico la Lazio di Inzaghi ospita lo Zenit per il turno di Champions League. Biacocelesti quasi al completo, out solo Milinkovic-Savic Passato oramai il caos tamponi in casa Lazio, Inzaghi, questa sera contro lo Zenit, nell’impegno di Champions ritrova quasi tutti i suoi giocatori. Ai biancocelesti serve una vittoria per portarsi a 8 punti e staccare il Bruges in caso di vittoria del Dortmund contro i belgi. Inzaghi recupera pezzi importanti in difesa, dove Luiz Felipe, risultato negativo, verrà valuttao nella rifinitura e potrebbe andare a completare il reparto arretrato insieme a Acerbi e il ritrovato Radu. In porta torna a disposizione Strakosha, che però dovrebbe andare in panchina a discapito di Reina. A centrocampo Milinkovic-Savic assente per Covid, ballottaggio tra Akpa Akpro e Parolo, confermati invece ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) All’Olimpico ladi Inzaghi ospita loper il turno di Champions League. Biacocelesti quasi al completo, out solo Milinkovic-Savic Passato oramai il caos tamponi in casa, Inzaghi, questa sera contro lo, nell’impegno di Champions ritrova quasi tutti i suoi giocatori. Ai biancocelesti serve una vittoria per portarsi a 8 punti e staccare il Bruges in caso di vittoria del Dortmund contro i belgi. Inzaghi recupera pezzi importanti in difesa, dove Luiz Felipe, risultato negativo, verrà valuttao nella rifinitura e potrebbe andare a completare il reparto arretrato insieme a Acerbi e il ritrovato Radu. In porta torna a disposizione Strakosha, che però dovrebbe andare in panchina a discapito di Reina. A centrocampo Milinkovic-Savic assente per Covid, ballottaggio tra Akpa Akpro e Parolo, confermati invece ...

