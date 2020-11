Lazio, più vicino l’addio di Peruzzi: rottura con Lotito, armadietto già svuotato (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo Il Messaggero la rottura tra Lotito e Angelo Peruzzi è totale: il club manager vuole andare via e avrebbe svuotato l’armadietto La rottura sembra totale e la frattura insanabile. Angelo Peruzzi è vicinissimo all’addio alla Lazio. Come riporta Il Messaggero il club manager ha svuotato l’armadietto, ha portato via tutto quello che aveva a Formello. Anche il pc. Angelo era assente a Crotone e non si vedeva da tre giorni al centro sportivo. Ieri la toccata e fuga solo per accompagnare il figlio all’allenamento e una fugace chiacchierata con l’amico Inzaghi che ha provato a distendere gli animi. Nulla da fare, Peruzzi è deciso ad andare via. La rottura con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo Il Messaggero latrae Angeloè totale: il club manager vuole andare via e avrebbel’Lasembra totale e la frattura insanabile. Angeloè vicinissimo alalla. Come riporta Il Messaggero il club manager hal’, ha portato via tutto quello che aveva a Formello. Anche il pc. Angelo era assente a Crotone e non si vedeva da tre giorni al centro sportivo. Ieri la toccata e fuga solo per accompagnare il figlio all’allenamento e una fugace chiacchierata con l’amico Inzaghi che ha provato a distendere gli animi. Nulla da fare,è deciso ad andare via. Lacon ...

