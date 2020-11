L'avvertimento del ministro dell'Interno belga Annelies Velinden (Di martedì 24 novembre 2020) L'avvertimento del ministro dell'Interno in vista delle feste di Natale. Belgio, polizia in giro per le case a Natale per controllare i cenoni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) L'delin vistae feste di Natale. Belgio, polizia in giro per le case a Natale per controllare i cenoni su Notizie.it.

formulaunica : RT @romafaschifo: In queste settimane @reportrai3 sui cartelloni, sul bike sharing e stasera sulla @PLRomaCapitale sta dando dei significat… - AlfredoTerrasi : @M49liberorso Vincenzo De Luca (il nuovo Eduardo), Matteo Salvini (il pirandelliano 'avvertimento del contrario') e… - gianlucac1 : Moh con @petunianelsole faccio una Prima Pagina che piacerebbe a quelli che 'ci si infetta solo in RSa, muoiono que… - CatoliBlog : RT @JuanDiegoC01: «La prova di questa epidemia, è un avvertimento, è qualcosa che Dio usa per farci riflettere, per spingerci nella strada… - DivinaProvEMQro : RT @JuanDiegoC01: «La prova di questa epidemia, è un avvertimento, è qualcosa che Dio usa per farci riflettere, per spingerci nella strada… -

Ultime Notizie dalla rete : avvertimento del "Cenone di Natale ristretto o interverrà la polizia", l'avvertimento della ministra belga EuropaToday L'avvertimento del ministro dell'Interno in vista delle feste di Natale.

Non si è ben capito se fosse una minaccia o un avvertimento, ma il rischio di assembramento in ... Università di Anversa sui programmi dei cittadini per le feste ai tempi del Covid. L’ateneo ha ...

Ora Twitter ti avverte se metti like a un tweet etichettato come controverso

Si tratta solo dell’ultima mossa della piattaforma per arginare le fake news: una misura simile era stata presa a ottobre nei confronti dei retweet. Stando alle statistiche, questa strategia ha diminu ...

Non si è ben capito se fosse una minaccia o un avvertimento, ma il rischio di assembramento in ... Università di Anversa sui programmi dei cittadini per le feste ai tempi del Covid. L’ateneo ha ...Si tratta solo dell’ultima mossa della piattaforma per arginare le fake news: una misura simile era stata presa a ottobre nei confronti dei retweet. Stando alle statistiche, questa strategia ha diminu ...