Lavoro | le donne pagano il conto più salato della pandemia

(Teleborsa) – Le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal Covid 19. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le donne d'impresa mostrano una maggior necessità di supporto economico e finanziario e sono meno fiduciose degli uomini su un rapido rientro alla produttività pre Covid. E' quanto emerge dalle più recenti analisi realizzate nell'ambito del Rapporto nazionale Impresa in genere di Unioncamere. Queste dinamiche e le problematiche del Lavoro e dell'impresa al femminile saranno oggetto degli incontri dell'edizione 2020 del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, l'iniziativa promossa da Unioncamere e dai Comitati per l'imprenditorialità femminile delle Camere di commercio, che si rinnova ormai da 12 ...

