L' Austria non vuole chiudere le sue piste da sci come chiede l' Italia

AGI - L'Austria dice no alla richiesta dell'Italia di un coordinamento europeo sulla chiusura degli impianti sciistici a causa dell'emergenza Covid. Vienna avverte che servirebbero risarcimenti "Non otterremo nulla dalla richiesta avanzata dall'Italia di tenere chiusi i nostri impianti di risalita", ha detto la ministra Austriaca del Turismo, Elisabeth Koestinger. "Le vacanze invernali in Austria saranno sicure, le nostre aziende dispongono già di concetti di sicurezza completi per le vacanze sugli sci", ha aggiunto Koestinger. E il ministro delle finanze Austriaco, Gernot Bluemel, da parte sua ha messo l'accento sull'aspetto economico della questione: "Se l'Unione Europea vuole veramente pesare alle restrizioni per la stagione sciistica, dovrà assicurare l'80 per ...

