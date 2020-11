L’amministrazione Trump ha infine iniziato il passaggio di consegne a Biden (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Tom Brenner/Getty Images)È successo: la General Services Administration (Gsa), l’ente federale americano preposto a dare avvio al passaggio di potere fra un presidente degli Stati Uniti e il suo successore, ha informato il presidente eletto Joe Biden che L’amministrazione del presidente uscente Donald Trump è pronta a iniziare il processo di transizione formale. Lo ha annunciato la responabile repubblicana della Gsa Emily Murphy nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, come riporta la rete Cnn. Murphy ha anche dichiarato di non essere mai stata posta sotto pressione dalla Casa Bianca per ritardare il procedimento e di non aver mai preso una decisione “per paura o favoritismi”. Nella sera di lunedì, attraverso una email, la coordinatrice federale della Gsa Mary Gilbert ha informato anche i Dipartimenti federali di ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Tom Brenner/Getty Images)È successo: la General Services Administration (Gsa), l’ente federale americano preposto a dare avvio aldi potere fra un presidente degli Stati Uniti e il suo successore, ha informato il presidente eletto Joechedel presidente uscente Donaldè pronta a iniziare il processo di transizione formale. Lo ha annunciato la responabile repubblicana della Gsa Emily Murphy nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, come riporta la rete Cnn. Murphy ha anche dichiarato di non essere mai stata posta sotto pressione dalla Casa Bianca per ritardare il procedimento e di non aver mai preso una decisione “per paura o favoritismi”. Nella sera di lunedì, attraverso una email, la coordinatrice federale della Gsa Mary Gilbert ha informato anche i Dipartimenti federali di ...

