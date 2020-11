L’amministrazione Trump avvia il passaggio di consegne a Joe Biden (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo tre settimane di protesta contro i risultati elettorali, L’amministrazione Trump ha dato il via libera all’avvio delle procedure per la transizione ufficiale del governo americano a Joe Biden, piegandosi a una crescente ondata di pressione pubblica. Pur senza riconoscere la vittoria del presidente eletto. Nella tarda serata di lunedì, Trump ha autorizzato il governo federale ad avviare il passaggio di consegne a Biden. Dopo che il Michigan Board of State Canvassers ha certificato la vittoria di Biden nello Stato, diversi esponenti repubblicani di spicco hanno esortato il presidente ad accettare il risultato elettorale perché il rifiuto di iniziare la transizione stava mettendo in pericolo la sicurezza, l’economia e la gestione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo tre settimane di protesta contro i risultati elettorali,ha dato il via libera all’avvio delle procedure per la transizione ufficiale del governo americano a Joe, piegandosi a una crescente ondata di pressione pubblica. Pur senza riconoscere la vittoria del presidente eletto. Nella tarda serata di lunedì,ha autorizzato il governo federale adre ildi. Dopo che il Michigan Board of State Canvassers ha certificato la vittoria dinello Stato, diversi esponenti repubblicani di spicco hanno esortato il presidente ad accettare il risultato elettorale perché il rifiuto di iniziare la transizione stava mettendo in pericolo la sicurezza, l’economia e la gestione ...

