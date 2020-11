“L’amica geniale”, che gioia! La conferma su Lila e Lenù è arrivata poco fa (Di martedì 24 novembre 2020) È stato uno dei maggiori successi degli ultimi anni e adesso arriva una notizia bomba per i tanti fan. Parliamo di “L’amica geniale”, serie tv trasmessa da Rai 1, prima edizione nel 2018 e seconda a febbraio e marzo 2020. Si tratta della trasposizione dell’omonima serie di romanzi scritti da Elena Ferrante. La storia parla del legame di amicizia tra Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, due ragazze degli anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli. Particolarmente ricercata la fotografia, con un vivido neorealismo che ricrea le atmosfere degli anni ’50, ’60 e ’70. Altro particolare sono i sottotitoli che compaiono spesso per comprendere i dialoghi in napoletano stretto. Le riprese della terza stagione sarebbero dovute iniziare la scorsa primavera, ma a causa dell’emergenza coronavirus tutto è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) È stato uno dei maggiori successi degli ultimi anni e adesso arriva una notizia bomba per i tanti fan. Parliamo di, serie tv trasmessa da Rai 1, prima edizione nel 2018 e seconda a febbraio e marzo 2020. Si tratta della trasposizione dell’omonima serie di romanzi scritti da Elena Ferrante. La storia parla del legame di amicizia tra Elena “” Greco e Raffaella “” Cerullo, due ragazze degli anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli. Particolarmente ricercata la fotografia, con un vivido neorealismo che ricrea le atmosfere degli anni ’50, ’60 e ’70. Altro particolare sono i sottotitoli che compaiono spesso per comprendere i dialoghi in napoletano stretto. Le riprese della terza stagione sarebbero dovute iniziare la scorsa primavera, ma a causa dell’emergenza coronavirus tutto è stato ...

wickedg4mes_ : SONO RICOMINCIATE LE RIPRESE DE L'AMICA GENIALE CAZZ00000000 - SignorAldo : RT @volonellaluce: @SignorAldo Qualità sempre in calando! Non ho più visto uno spettacolo decente da tempo! Forse l’ultima fiction di quali… - Giu_ggiola : RT @pondgitsune: dai sbrigatevi ad annunciare il nuovo cast de l'amica geniale - volonellaluce : @SignorAldo Qualità sempre in calando! Non ho più visto uno spettacolo decente da tempo! Forse l’ultima fiction di… - WondernetMag : “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”: al via le riprese della terza stagione #LAmicaGeniale3 ?? ?? -