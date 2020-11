L’ALLIGATORE | nuova fiction crime di Rai 2 da mercoledì 25 novembre

Leggi su tvsoap

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la rivelazione autunnale Mare Fuori, il prison drama ambientato in un carcere minorile napoletano, da252020 Rai 2 scende in campo con, un nuovo intrigante noir tratto dagli omonimi romanzi di Massimo Carlotto. Protagonista di questo racconto è l’attore veronese Matteo Martari, al suo debutto come protagonista assoluto! Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: MATIAS dà un ultimatum ad ALICIA, ecco quale Ma di cosa parla la prima stagione? La serie gira intorno alle vicende dell’ex cantante blues Marco Buratti, soprannominato, un uomo che ha passato gli ultimi sette anni della sua vita in un carcere, nonostante fosse innocente, dentro il quale ha imparato molto sul lato oscuro della vita, creando anche rapporti con la criminalità. Una volta fuori da quell’inferno, ...