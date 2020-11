Lady Diana parla in italiano nel video da Venezia del 1985 (Di martedì 24 novembre 2020) Nel 1985 Carlo d'Inghilterra e Lady Diana visitarono l'italia: nell'occasione la Principessa di Galles volle pronunciare alcune parole in italiano per ringraziare della calorosa accoglienza. Lady Diana ringrazia e parla in italiano durante il viaggio che lei e il Principe Carlo fecero in Italia con i figli William e Harry. A quei tempi, nel 1985, nonostante le apparenze il loro matrimonio era già in crisi. Nell'aprile del 1985 Carlo e Lady Diana fecero un viaggio in Italia dove furono accolti come delle rockstar. Nell'intervista a bordo della Britannia i due raccontarono le loro impressioni sul viaggio. Nel video che possiamo vedere sopra Diana Spencer ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) NelCarlo d'Inghilterra evisitarono l'italia: nell'occasione la Principessa di Galles volle pronunciare alcune parole inper ringraziare della calorosa accoglienza.ringrazia eindurante il viaggio che lei e il Principe Carlo fecero in Italia con i figli William e Harry. A quei tempi, nel, nonostante le apparenze il loro matrimonio era già in crisi. Nell'aprile delCarlo efecero un viaggio in Italia dove furono accolti come delle rockstar. Nell'intervista a bordo della Britannia i due raccontarono le loro impressioni sul viaggio. Nelche possiamo vedere sopraSpencer ...

