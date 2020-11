La vendetta di una donna, trama e trailer del film in onda il 25 novembre su Top Crime (Di mercoledì 25 novembre 2020) La vendetta di una donna, il film in onda mercoledì 25 novembre alle 21:15 su Top Crime. trama e trailer Mercoledì 25 novembre 2020 su Top Crime è serata di mystery. Stasera sarà il turno del film in prima tv “La vendetta di una donna“, un film francese prodotto da France Télévisions e da BE-filmS, per il canale francese France 2 nel 2017. L’appuntamento con il film è alle 21:15 su Top Crime. La sceneggiatura sceneggiatura del film (Parole contre Parole in francese) è di Gianguido Spinelli, la regia invece è di Didier Bivel. Trattandosi di un film per la televisione, ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladi una, ilinmercoledì 25alle 21:15 su TopMercoledì 252020 su Topè serata di mystery. Stasera sarà il turno delin prima tv “Ladi una“, unfrancese prodotto da France Télévisions e da BE-S, per il canale francese France 2 nel 2017. L’appuntamento con ilè alle 21:15 su Top. La sceneggiatura sceneggiatura del(Parole contre Parole in francese) è di Gianguido Spinelli, la regia invece è di Didier Bivel. Trattandosi di unper la televisione, ...

