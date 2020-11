La Sinistra vince al Centro? Vendola attacca Renzi: “Inginocchiato davanti all’establishment” (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Oggi vediamo l’ennesima uscita di Renzi, che ha una presenza mediatica inversamente proporzionale al suo consenso, che su Repubblica tira fuori una formula che apparentemente sembra nuova, ma è la cosa più vecchia che le mie orecchie abbiano ascoltato: la sinistra vince al centro”. Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana dai microfoni di Rainews nel corso della trasmissione Studio24. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Oggi vediamo l’ennesima uscita di Renzi, che ha una presenza mediatica inversamente proporzionale al suo consenso, che su Repubblica tira fuori una formula che apparentemente sembra nuova, ma è la cosa più vecchia che le mie orecchie abbiano ascoltato: la sinistra vince al centro”. Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana dai microfoni di Rainews nel corso della trasmissione Studio24.

matteorenzi : La vittoria di @JoeBiden ci dimostra che c’è una differenza enorme tra destra e sinistra. Ma anche una differenza t… - CarloCalenda : La sinistra unita vince. Cosa vuol dire Yoda? Per cosa vince, per fare quale politica? Finché non avremo chiaro que… - GrasaManteca : @OizaQueensday Chi dice la sinistra vince al centro è la destra che sta cercando di far fuori la sinistra. Si veda… - anto4261 : RT @AdalucDe: Ha vinto Biden perché si vince al centro.Ha vinto Biden perché si vince da riformisti.Ha vinto Biden perché senza la riconqui… - Laila76913893 : RT @AdalucDe: Ha vinto Biden perché si vince al centro.Ha vinto Biden perché si vince da riformisti.Ha vinto Biden perché senza la riconqui… -

