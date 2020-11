La scomparsa di padre Giandomenico Mucci, il cordoglio dell'arcivescovo di Benevento Monsignor Accrocca. (Di martedì 24 novembre 2020) Alla notizia della morte di padre Giandomenico Mucci s.i. avvenuta a Roma ieri, 23 novembre 2020 all'età di 82 anni, abbiamo raccolto alcune considerazioni dell'arcivescovo di Benevento mons. Felice ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 24 novembre 2020) Alla notiziaa morte dis.i. avvenuta a Roma ieri, 23 novembre 2020 all'età di 82 anni, abbiamo raccolto alcune considerazionidimons. Felice ...

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa padre Caloveto piange la scomparsa di Padre Vincenzo Cosenza Ecodellojonio Morto uno degli eredi della fortuna petrolifera Getty: è John Gilbert

John Gilbert Getty è morto a 52 anni per cause ancora sconosciute. Era tra gli eredi della fortuna miliardaria della famiglia Getty.

Medjugorje: parla il medico, oggi sacerdote, che ha soccorso padre Slavko in fin di vita

Una testimonianza toccante che ci dimostra ancora una volta, che tutti facciamo parte di un unico piano, quello di Dio.

