La Reina del Sur vince l’International Emmy | gioia di Raoul Bova

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 24 novembre 2020) Il trionfo aglidella seconda stagione de Ladel Sur vede festeggiare anche. “Il fatto che abbia vintoproprio questa serie di cui ho avuto molta paura mi rende particolarmente felice. Per me è stato un salto nel buio, un mondo che non conoscevo”: l’attore non nasconde la felicità per la notizia che la telenovela coprodotta da Telemundo e Netflix di cui è coprotagonista, ha vintoAward per il miglior programma di prime time in lingua non inglese. Ladel Sur, il ruolo diNella seconda stagione,è entrato con un ruolo da protagonista maschile nei panni di Francesco Belmondo, ...