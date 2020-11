«La Regina degli Scacchi» | è record per la serie Netflix

Leggi su vanityfair

(Di martedì 24 novembre 2020) Non The Crown, ma La Regina degli Scacchi. Ad infrangere ogni record di visione, su Netflix, è stata la miniserie in sette episodi, tanto efficace da riuscire a superare per gradimento anche la saga dedicata alla monarchia britannica. La Regina degli Scacchi, storia di una donna straordinaria arrivata a conquistare le classifiche di 63 Paesi, è stata vista in ventotto giorni da 62 milioni di utenti Netflix, cifra, questa, che non ha precedenti.