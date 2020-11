La prima cittadina di Sant’Antonio Abate ha dato notizia del decesso di Carmela, sorella di Maria (Di martedì 24 novembre 2020) Covid a Napoli, due sorelle morte nel giro di poche ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) Covid a Napoli, due sorelle morte nel giro di poche ore su Notizie.it.

Pasqual27977769 : RT @g_iallorossi: #Raggi in allarme. La sindaca si sta agitando dopo che #Friedkin ha cominciato a pensare di abbandonare il progetto Tor d… - g_iallorossi : #Raggi in allarme. La sindaca si sta agitando dopo che #Friedkin ha cominciato a pensare di abbandonare il progetto… - Italia_Nostra : #Goodnews Stratto Istituto Storico Italiano Medioevo: la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, blocca il provvedimento.… - marinabrunelli1 : @sillacellino nn capisco niente di calcio ma da cittadina sono molto preoccupata.mai come stasera mi ha demoralizza… - mbx1900 : @CalaminiciM Venire certamente potrà venire come cittadina italiana le sarà possibile tornare in Italia bisogna ved… -

Ultime Notizie dalla rete : prima cittadina Sono Sindaco: ospite questa sera la Prima Cittadina di Melpignano Valentina Avantaggiato TeleRama News Melito di Napoli, morto il sindaco Antonio Amente per complicazioni dovute al Covid-19

Si è spento ieri 23 novembre nell'ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato lo scorso 9 novembre. Si tratta del secondo sindaco che decede a causa del Covid ...

Programmi e prospettive, la Gazzetta Jonica ha intervistato il neo sindaco di Savoca Massimo Stracuzzi

Massimo Stracuzzi, 43 anni, architetto, è il nuovo capo dell’esecutivo savocese. L’architetto non è di certo nuovo alla politica del borgo, infatti dopo un percorso politico che lo ha visto dapprima s ...

Si è spento ieri 23 novembre nell'ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato lo scorso 9 novembre. Si tratta del secondo sindaco che decede a causa del Covid ...Massimo Stracuzzi, 43 anni, architetto, è il nuovo capo dell’esecutivo savocese. L’architetto non è di certo nuovo alla politica del borgo, infatti dopo un percorso politico che lo ha visto dapprima s ...