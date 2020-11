La nuova vita di Marcello Trotta, l’attaccante si sblocca in Portogallo: “Qui ho trovato una famiglia, ora sogno la Nazionale” (Di martedì 24 novembre 2020) La nuova avventura estera di Marcello Trotta sta decollando. L'ex attaccante che abbiamo visto giocare in Serie A con Sassuolo e Crotone, dopo le ultime due esperienze con Ascoli e Frosinone, è ripartito dal Famalicao, club di prima divisione portoghese. Sabato, nella gara di coppa contro l' Oriental, Trotta ha trovato la prima rete con la nuova maglia: "Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato l'attaccnate - , sono arrivato all'inizio di ottobre e mi sto godendo il momento. Non sapevo molto sul Famalicão, ma quando ho saputo dell'interesse del club ho fatto delle ricerche e ho capito che è una famiglia. Siamo un bel gruppo e sono contento di questo, i compagni mi hanno accolto bene, alcuni giocavano anche in Serie A". Trotta è poi tornato a ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Laavventura estera dista decollando. L'ex attaccante che abbiamo visto giocare in Serie A con Sassuolo e Crotone, dopo le ultime due esperienze con Ascoli e Frosinone, è ripartito dal Famalicao, club di prima divisione portoghese. Sabato, nella gara di coppa contro l' Oriental,hala prima rete con lamaglia: "Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato l'attaccnate - , sono arrivato all'inizio di ottobre e mi sto godendo il momento. Non sapevo molto sul Famalicão, ma quando ho saputo dell'interesse del club ho fatto delle ricerche e ho capito che è una. Siamo un bel gruppo e sono contento di questo, i compagni mi hanno accolto bene, alcuni giocavano anche in Serie A".è poi tornato a ...

