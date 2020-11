La fotografia del macabro: cosa notate in queste foto di 150 anni fa? (Di martedì 24 novembre 2020) Più di cento anni fa, foto in bianco e nero, eppure questa fotografia è sudiata ancora oggi. C’è qualcosa di macabro. Una foto inquietante (Fonte foto: Web)Conoscete la storia delle foto di famiglia che i più ricchi commissionavano un centinaio di anni fa? Alcune famiglie hanno una sola foto che li ricordi, visto che allora erano costose e non alla portata di tutti. Molte famiglie, hanno foto di tutti i loro figli, eppure se si andassero ad effettuare ricerche, alcuni di loro sarebbero morti nei primi anni o mesi di età. Dov’è l’inghippo? Leggi anche >>> Un cadavere tra la sabbia ed il mare increspato di novembre: è giallo Le ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Più di centofa,in bianco e nero, eppure questaè sudiata ancora oggi. C’è qualdi. Unainquietante (Fonte: Web)Conoscete la storia delledi famiglia che i più ricchi commissionavano un centinaio difa? Alcune famiglie hanno una solache li ricordi, visto che allora erano costose e non alla portata di tutti. Molte famiglie, hannodi tutti i loro figli, eppure se si andassero ad effettuare ricerche, alcuni di loro sarebbero morti nei primio mesi di età. Dov’è l’inghippo? Leggi anche >>> Un cadavere tra la sabbia ed il mare increspato di novembre: è giallo Le ...

HankHC91 : RT @ArteMagazine: Artissima 2020, Raed Yassin vince la prima edizione del Premio Tosetti Value per la fotografia - EccellenzaA : RT @FraBaraghini: Patrimonio del mondo, Fotografa, simbolo della cultura palermitana; non si limita a indignazione dopo l’uccisione di Falc… - CarlaDelta3 : RT @CasaLettori: Vi aspetto con # #EsplorandoLaCultura con #CasaLettori Arte, letteratura, poesia, fotografia, cinema, teatro, musica A… - EvaBonitatibus : ?? L'istante è la fotografia del tempo che scorre.Un'analisi approfondita e puntuale su cosa sia questa frazione del… - ArteMagazine : Artissima 2020, Raed Yassin vince la prima edizione del Premio Tosetti Value per la fotografia -

Ultime Notizie dalla rete : fotografia del Una fotografia del virus, nel Cesenate sono 1355 i positivi attivi e 73 i ricoverati CesenaToday Fotografia: la mostra "Tachycardia" a Roma con gli scatti iconici di LaChapelle e Mapplethorpe

ROMA - Si inaugura oggi e resterà aperta sino al 31 dicebre, la mostra " Tachycardia" presso la galleria Restelliartco a Roma dove le immagini del dissacrante David LaChapelle si alternano a quelle i ...

Monza, in un anno mortalità aumentata del 40%

La provincia di Monza è tristemente destinata a diventare una delle zone simbolo della seconda ondata di Covid-19. È la fotografia che emerge da un’indagine sui dati, raccolti da La Presse, sull’aumen ...

ROMA - Si inaugura oggi e resterà aperta sino al 31 dicebre, la mostra " Tachycardia" presso la galleria Restelliartco a Roma dove le immagini del dissacrante David LaChapelle si alternano a quelle i ...La provincia di Monza è tristemente destinata a diventare una delle zone simbolo della seconda ondata di Covid-19. È la fotografia che emerge da un’indagine sui dati, raccolti da La Presse, sull’aumen ...