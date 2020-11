La EA Sports risponde ad Ibrahimovic | «C’è un accordo col sindacato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 novembre 2020) La EAadsui social: ecco quanto detto dalla casa produttrice di FIFA al centravanti svedese La EA, casa produttrice di Fifa, ha risposto a Zlatanche nella giornata di ieri aveva accusato il marchio americano di aver utilizzato il suo nome senza autorizzazione: «EAFIFA è il videogioco di calcio leader nel mondo e, per creare un’esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerosi campionati, squadre e talenti individuali per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, FIFPro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio dei giocatori e dei loro sindacati». Leggi su ...