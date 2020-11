“La dura verità”: volgarità o romanticismo? (Di martedì 24 novembre 2020) “La dura verità” è la commedia comico-romantica diretta da Robert Luketic nel 2009. Al centro di una storia d’amore sui generis e piuttosto divertente ci sono i volti noti del celebre, Gerard Butler e la bionda Katherine Heigl.Katherine è stata per molto tempo padrona indiscussa nei primi anni 2000, di commedie rosa di successo. Nel cast troviamo anche: Bree Turner; Eric Winter; Cheryl Hines; Nick Searcy; John Michael Higgins e Valente Rodriguez. Gerard Butler e Katherine Heigl nella commedia in rosa “The Ugly Truth”-photo credits: webLa dura verità: critica Se siete alla ricerca di una pellicola che vi regali leggerezza, spensieratezza e sorrisi divertiti, “La dura verità” è quello che fa per voi. Bando quindi ai dilemmi, la pellicola di Luketic, vuole essere un mix letale tra l’amore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) “Laè la commedia comico-romantica diretta da Robert Luketic nel 2009. Al centro di una storia d’amore sui generis e piuttosto divertente ci sono i volti noti del celebre, Gerard Butler e la bionda Katherine Heigl.Katherine è stata per molto tempo padrona indiscussa nei primi anni 2000, di commedie rosa di successo. Nel cast troviamo anche: Bree Turner; Eric Winter; Cheryl Hines; Nick Searcy; John Michael Higgins e Valente Rodriguez. Gerard Butler e Katherine Heigl nella commedia in rosa “The Ugly Truth”-photo credits: webLaverità: critica Se siete alla ricerca di una pellicola che vi regali leggerezza, spensieratezza e sorrisi divertiti, “Laè quello che fa per voi. Bando quindi ai dilemmi, la pellicola di Luketic, vuole essere un mix letale tra l’amore ...

matteosalvinimi : Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini… - FBiasin : #Conte: '#Eriksen ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri'. Spero sempre in un miracolo che… - team_world : 9 ANNI FA usciva UP ALL NIGHT, il primo album dei #OneDirection. Ma #UpAllNight è molto più di un album. È l'inizio… - gabrielepx : @GabrieleRiva5 Che la vita in natura sia più dura che in ambiente 'domestico' - parliamo di cavalli e muli, non di… - silvia_megara : RT @lennyeldiablo: Niente dura per sempre, tranne la voce di Freddie Mercury, la voce di Freddie Mercury è immortale. #FreddieMercury htt… -

Ultime Notizie dalla rete : “La dura SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia