Kristen Stewart: "Ruoli gay solo ad attori gay? Ma così non potrei mai interpretare un altro ruolo etero" (Di martedì 24 novembre 2020) Kristen Stewart, a breve sullo schermo nella romcom lesbica Happiest Season, riflette sull'opportunità di affidare Ruoli di personaggi gay solo ad attori gay. Mentre si prepara al lancio della commedia natalizia saffica Happiest Season, Kristen Stewart riflette sulla recente tendenza di privilegia attori gay nel ruolo di personaggi gay. "Ci penso di continuo. Lavorando così tanto, ho vissuto con una tale abbondanza creativa. Una giovane ragazza bianca magra che all'inizio era eterosessuale e solo in seguito è diventata gay. così ho ottenuto i miei primi lavori. Non vorrei mai ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020), a breve sullo schermo nella romcom lesbica Happiest Season, riflette sull'opportunità di affidaredi personaggiad. Mentre si prepara al lancio della commedia natalizia saffica Happiest Season,riflette sulla recente tendenza di privilegianeldi personaggi. "Ci penso di continuo. Lavorandotanto, ho vissuto con una tale abbondanza creativa. Una giovane ragazza bianca magra che all'inizio erasessuale ein seguito è diventataho ottenuto i miei primi lavori. Non vorrei mai ...

Kristen Stewart, tutti i film el cronologia della sua carriera cosmopolitan.com Kristen Stewart e Mackenzie Davis sono follemente innamorate nel film LGBTQ+ Happiest Season. Il primo poster

