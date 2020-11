Katia e Ascanio, avete mai visto la figlia? Uguale alla mamma: “Sembrate sorelle” (Di martedì 24 novembre 2020) Claudia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una delle coppie formate all’interno della casa del Grande Fratello. A distanza di anni sono più innamorati che mai e hanno una figlia adolescente molto bella. Tutti sostengono che sia identica alla madre. Katia e Ascanio, avete mai visto la figlia? Katia, essendo un personaggio pubblico, tende molto a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Claudia Pedrotti ePacelli sono una delle coppie formate all’interno della casa del Grande Fratello. A distanza di anni sono più innamorati che mai e hanno unaadolescente molto bella. Tutti sostengono che sia identicamadre.maila, essendo un personaggio pubblico, tende molto a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

tuttoungranboh : @cinnamo49327992 @saraaversx @c_est_la_vie86 Ma non solo, abbiamo moltissimi rapporti nati lì e durati a vita, addi… - berta95italy : #ciavarrini Patrick ha partecipato nell'edizione di Katia e Ascanio, sapete tutti come si è evoluta la loro stori… - _Giusy__ : Ma quant'è cresciuta la figlia di Katia e Ascanio? Ma soprattutto quanti anni sono passati dal loro GF? ???? - Arcvtic : Io mentre vi guardo affogare nei vostri moralismi e mi vengono in mente le vecchie edizioni con Patrick, Katia, Pie… - Ciugliah : Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono i Ferragnez dei primi anni 2000?? -