Juventus Women | Champions League | sorteggio da brividi

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 24 novembre 2020) Oggi a mezzogiorno sono andati in scena i sorteggi dei sedicesimi di finale dellafemminile. Allanon poteva andare peggio di così visto che la loro avversaria sarà il Lione, il club francese oltre aver vinto l’ultima edizione, vince da cinque anni consecutivi la competizione Europea. Alle bianconere serviranno due grandissime prestazioni per cercare il passaggio del turno, l’obiettivo non è impossibile ma è chiaro che sarà una gran montagna da scalare. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaLEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per laGalli e Girelli, giocatrici della, ostacolo Lione: ...